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Chankya Niti: एक समय में एक काम, चाणक्य के अनुसार सफलता का यही है मूल मंत्र
Chanakya quotes: चाणक्य नीति का यह मंत्र स्पष्ट है कि एकाग्रता ही शक्ति है. एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आपकी कार्यक्षमता और सफलता को सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम मार्ग है. जानिए कैसे.
Productivity Tuesday, Chankya Niti: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी मल्टीटास्किंग के जाल में फंसे हुए हैं. एक हाथ में फोन, दूसरे से लैपटॉप पर काम और दिमाग में शाम की प्लानिंग. हमें लगता है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपनी कार्यक्षमता को कम कर रहे हैं. आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले अपनी चाणक्य नीति में सफलता का जो सूत्र दिया था, वह आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है.
एकाग्रता: सफलता की पहली शर्त
चाणक्य नीति के अनुसार, जो व्यक्ति एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, सफलता उसके कदम चूमती है. चाणक्य का मानना था कि बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी ठोस परिणाम नहीं दे सकती. जैसे एक लेंस सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग पैदा कर सकता है, वैसे ही हमारी मानसिक शक्ति जब एक काम पर केंद्रित होती है, तो वह कठिन से कठिन बाधा को भी पार कर लेती है.
मल्टीटास्किंग का भ्रम और चाणक्य का तर्क
आधुनिक विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो चाणक्य ने बहुत पहले कहा था. जिसे हम मल्टीटास्किंग समझते हैं, वह दरअसल टास्क स्विचिंग है यानी हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है. इससे मानसिक थकान बढ़ती है और काम की गुणवत्ता गिरती है.
चाणक्य नीति कहती है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले खुद से तीन सवाल पूछें:
- मैं यह क्यों कर रहा हूं?
- इसके परिणाम क्या हो सकते हैं?
- क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा?
जब आप इन सवालों के जवाब पा लेते हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस कार्य की पूर्णता पर होना चाहिए. बीच में किसी दूसरे विचार या कार्य को जगह देना आपकी पराजय का कारण बन सकता है.
समय प्रबंधन और प्राथमिकता (Priority)
चाणक्य के अनुसार, समय ही जीवन है. जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है. ‘Productivity Tuesday’ का असली उद्देश्य अपनी प्राथमिकताएं तय करना है. चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनाएं और सबसे कठिन या महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले हाथ में लें. जब आप उस एक काम को पूरी लगन से समाप्त करते हैं, तो मिलने वाला आत्मविश्वास बाकी दिन के कार्यों को आसान बना देता है.
सफलता का मूल मंत्र: एक समय, एक संकल्प
यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो चाणक्य के इन सिद्धांतों को आज से ही लागू करें
पूर्ण समर्पण: जब आप काम कर रहे हों, तो वहां मानसिक रूप से भी उपस्थित रहें.
व्यवधानों का त्याग: चाणक्य कहते थे कि सफलता के मार्ग में आने वाले मोह और व्याकुलता को तुरंत त्याग देना चाहिए. आज के संदर्भ में इसका अर्थ है काम के समय सोशल मीडिया और अनावश्यक नोटिफिकेशन से दूरी.
अनुशासन: बिना अनुशासन के ज्ञान और प्रतिभा व्यर्थ है. एक समय में एक काम करना अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है.
सफलता का कोई छोटा रास्ता (shortcut) नहीं होता. चाणक्य नीति हमें याद दिलाती है कि एकाग्रता ही वह चाबी है जिससे सौभाग्य के द्वार खुलते हैं. भीड़ का हिस्सा बनकर सब कुछ एक साथ करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक विजेता की तरह एक समय में एक ही लक्ष्य पर वार करेंगे. याद रखें, सफलता मात्रा (Quantity) में नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता (Quality) में छिपी है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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