चंद्र गोचर बदलेगा कुछ लोगों की जिंदगी

6 अगस्त 2026, गुरुवार को ग्रह-नक्षत्रों की चाल में एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली बदलाव होने जा रहा है. 6 अगस्त को देर रात चंद्रमा मेष राशि का साथ छोड़कर अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का अपनी उच्च राशि में जाना मन, सुख और आर्थिक स्थिति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. चंद्रमा का यह गोचर सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाला एक सुनहरा मौका साबित होने वाला है. आइए जानते हैं इस बदलाव से किन-किन राशियों की किस्मत की चाबी चमकने वाली है और किसे मिलने वाला है खुशियों का जैकपॉट.