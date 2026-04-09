उसने मुझे कभी नहीं समझा

चंद्रिका दीक्षित ने Siddharth Kannan के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अपने मैरिज रिलेशनशिप के बारे में कई खुलासे किए. 'वड़ा पाव गर्ल' ने बताया कि वो अपने पति युगम गेरा से आज भी प्यार करती हैं, लेकिन, बस! बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाईं. चंद्रिका ने बताया कि शादी से पहले, युगम उनका बहुत ख्याल रखता था. लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ. सबकुछ बदल गया. मैंने एक शादीशुदा महिला का तरह अपना हर फर्ज निभाया. उसके साथ हमेशा खड़ी रही, दो पैसे कमान के लिए मेहनत की. लेकिन उसने मुझे कभी नहीं समझा.