10 हजार की रेंज में आ जाएंगे ये 5 स्मार्टफोन

आज के समय में एक स्मार्टफोन हर किसी की जरूरत बन चुका है. शॉपिंग, ऑनलाइन स्टडी,फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट के काम मोबाइल से ही हो रहे हैं. हर किसी के लिए महंगा स्मार्टफोन लेना मुमकिन नहीं होता. अगर आप बहुत कम रेंज में स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो हम आपको ऐसे 5 फोन के बारे में बता रहे हैं. इन स्मार्टफोन पर आपको बढ़िया कैमरा मिलेगा. स्टोरेज कैपासिटी भी अच्छी मिलेगी और बैटरी बैकअप भी सॉलिड रहेगा. ये मोबाइल फोन 10 हजार की रेंज में मिल जाएंगे.