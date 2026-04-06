टॉप-10 की लिस्ट में कौन-कौन से देश शामिल?

दुनिया के सबसे सस्ते चिकन मार्केट की लिस्ट में पराग्वे (205 रुपये) दूसरे नंबर, तीसरे पायदान पर बांग्लादेश (219 रुपये), चौथा तुर्की (252 रुपये) और पांचवे नंबर पर मलेशिया (253 रुपये) हैं. ये देश अपनी लोकल खपत को पूरा करने के साथ-साथ बड़े एक्सपोर्टर भी हैं.