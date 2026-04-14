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Last updated on - April 14, 2026 8:55 PM IST
By Tanuja Joshi
आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्यूनीशिया (Tunisia) में दूध की कीमत सबसे कम है. यहां सरकारी नियंत्रण और स्थानीय उत्पादन ज्यादा होने की वजह से कीमतें काबू में रहती हैं, जिससे आम लोगों को सस्ता दूध मिल पाता है.
ईरान में दूध सस्ता है क्योंकि सरकार कई जरूरी चीजों पर सब्सिडी देती है. इससे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत आम लोगों की पहुंच में रहती है.
भारत इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. यहां डेयरी सेक्टर मजबूत है और गांवों में बड़े स्तर पर दूध उत्पादन होता है, जिससे कीमतें संतुलित रहती हैं.
नेपाल में दूध की कीमत कम है. यहां लोकल डेयरी सिस्टम और कम ट्रांसपोर्ट लागत के कारण लोगों को दूध सस्ते में मिल जाता है.
बांग्लादेश में दूध की कीमत भारत से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये कई देशों के मुकाबले सस्ता है। यहां मांग और सप्लाई का संतुलन कीमत तय करता है.
केन्या और इजिप्ट जैसे देशों में भी दूध अपेक्षाकृत सस्ता है. यहां लोकल प्रोडक्शन और कम प्रोसेसिंग लागत कीमत को नीचे रखती है.
पाकिस्तान, बेलारूस और मोरक्को में दूध की कीमत मध्यम स्तर पर है. यहां इंपोर्ट और प्रोडक्शन दोनों का असर कीमत पर पड़ता है.
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