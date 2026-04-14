ट्यूनीशिया बना सबसे सस्ता

आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्यूनीशिया (Tunisia) में दूध की कीमत सबसे कम है. यहां सरकारी नियंत्रण और स्थानीय उत्पादन ज्यादा होने की वजह से कीमतें काबू में रहती हैं, जिससे आम लोगों को सस्ता दूध मिल पाता है.