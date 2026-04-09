इन देशों में पानी से भी सस्ता है पेट्रोल

इजरायल के जरिए ईरान से लड़ रहे अमेरिका के बीच सीजफायर के बाद फिर से हमले हो रहे हैं. ईरान ने जवाबी कार्रवाई के रूप में ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है. 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के बाद से ही ईरानी फोर्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से शिप गुजरने पर रोक लगाई हुई है. दुनिया के जो भी देश होर्मुज प्रतिबंध झेल रहे हैं, वहां पर पेट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है. लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पानी से भी सस्ता है पेट्रोल. जानिए कौन से हैं वो देश.