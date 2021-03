1 / 10

How To Check EPF Balance Without UAN प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों की सैलरी में से कुछ हिस्सा EPF खाते में जमा किया जाता है. ऐसा भारत सरकार द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि रिटायरमेंट के बाद लोगों को एक मोटी रकम दी जा सके. दरअसल प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसा किया जाता है.