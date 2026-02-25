Check Favorite Restaurant Food Safety License Know Fssai Foscos Portal Step By Step Verification Process 8321220
आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कितना हाइजीनिक, क्या इसे FSSAI से मिला फूड सेफ्टी लाइसेंस, अगले आर्डर से पहले FoSCoS पोर्टल पर करें चेक
FSSAI FoSCoS Portal: आज के दौर में बाहर खाना खाना बेहद आम हो गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जहां से आपका खाना आ रहा है, वह कितना सुरक्षित है? FSSAI के इस नए पोर्टल पर जाकर यूजर चेक कर सकते हैं कि पसंदीदा रेस्टोरेंट नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, उसके पास फूड सेफ्टी लाइसेंस है या नहीं?