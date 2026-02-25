सेहत और स्वाद का सही तालमेल

अमूमन लोग बाहर खाना खाते और मंगाते समय अक्सर स्वाद पर ध्यान देते हैं, लेकिन बाहर से आया वह खाना हाइजीनिक (Hygiene)है? क्या आपका फेवरेट रेस्टोरेंट या होटल फूड सेफ्टी के नियमों का पालन कर रहा है? होटल की क्वालिटी चेक के लिए FSSAI फूड सेफ्टी लाइसेंस जारी करता है. लाइसेंस का होना इस बात का प्रमाण है कि वहां साफ-सफाई और सुरक्षा के बुनियादी मानकों का पालन किया जा रहा है. आइये जानते हैं कि कोई होटल या रेस्टोरेंट FSSAI सर्टिफाइड है या नहीं...