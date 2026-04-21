मेट्रो में चिल्लाने पर होगी सजा!

चेन्नई मेट्रो ने यात्रियों के सफर को शांतिपूर्ण और आनंददायक बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के इस नियम के लागू होने के बाद मेट्रो में अब शोर मचाने वालों की खैर नहीं है, आइये जानते हैं मेट्रो में शोर मचाते हुए क्या करना पड़ेगा...