Chennai Metro Cmrl Noise Advisory Rules Know Fine For Shouting 8388156
Metro में शोर मचाने पर लगेगा भारी जुर्माना, बिना पैसे भरे नहीं जा पाएंगे घर? जानिए क्या है नया नियम
Chennai Metro new rules: आजकल मेट्रो की रीलें खूब कट रही है, जिसमें सीन के रूप में गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और चिल्ला-चिल्लाकर बातें खूब होती है. अब चेन्नई मेट्रो ने कम्यूटर्स एटिकेट्स से जुड़े नए रूल्स लागू किए है. इस नियमों के मुताबिक, मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त चिल्लाने, जोर-शोर आवाज करने की पाबंदी होगी. CMRL ने इन नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है..