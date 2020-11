1 / 7

Chetna Pandey Takes a Dip In The Pool in Black Bikiniएक्ट्रेस चेतना पांडे ने शाहरुख खान स्टारर फिल्म दिलवाले में अहम भूमिका निभाई थी. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालीं चेतना अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में चेतना ने कुछ फोटोज़ शेयर की हैं जिनमें वो पूल में मस्ती करते हुए नज़र आ रही हैं. चेतना का अंदाज देखने वाला है. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरूआत बतौर मॉडल की थी. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया और फिल्म आई डोंट लव यू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. चेतना पाण्डे दिलवाले, मुन्ना माइकल, जाने क्यों दे यारों और तमिल फिल्म नीयम नानुम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है.