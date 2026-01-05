देशभर में तेजी से बढ़ रहे डीसैलिनेशन प्लांट

आज चिली में 24 से ज्यादा डीसैलिनेशन प्लांट काम कर रहे हैं, जो शहरों और औद्योगिक इलाकों को पानी की सप्लाई करते हैं. हालांकि, कई ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में अब भी आधुनिक जल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाया है. इसके अलावा पानी की कमी से निपटने के लिए चिली ने गंदे पानी की रीसाइक्लिंग को भी अपनाया है. किचन, बाथरूम और सीवेज प्लांट से ट्रीट किए गए पानी का इस्तेमाल खेती और उद्योगों में किया जाता है, जिससे ताजे पानी के स्रोतों पर दबाव कम हो रहा है.(Image: Pexels)