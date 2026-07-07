चीन तेजी से खरीद रहा सोना

अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग में माहिर और एक्सपोर्ट के बादशाह चीन डॉलर को मात देने के लिए गोल्ड गेम खेल रहा है. चीन पिछले 20 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है और तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है. पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) का कुल गोल्ड रिजर्व लगभग 2,331 टन तक पहुंच गया है. हालांकि, अभी भी सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व देशों की लिस्ट में चीन छठे नंबर पर है.अमेरिका के पास दुनिया के कुल आधिकारिक गोल्ड रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा है. इसका ज्यादातर सोना फोर्ट नॉक्स और अन्य सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा गया है.