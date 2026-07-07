दुनियाभर में किन देशों के पास कितना सोना?
अगर बात आधिकारिक गोल्ड रिजर्व की करें, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सोना संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के पास 8,133.46 टन गोल्ड रिजर्व है. इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है. इसके पास 3,350.3 टन सोना है. 2,451.8 टन के साथ इटली तीसरे नंबर पर है. 2,437.0 टन के साथ फ्रांस चौथे और 2,330+ टन के साथ रूस पांचवें नंबर पर है. चीन के पास 2,330+ टन गोल्ड है और ये लिस्ट में छठे नंबर पर है. चीन अपने गोल्ड स्टॉक को लगातार बढ़ा रहा है.