अमेरिका और दूसरे देशों के लिए बढ़ेगी चुनौती?

चीन का यह प्रयोग ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका, जापान और दूसरे देश भी समुद्र के भीतर मानवरहित सिस्टम विकसित कर रहे हैं. अमेरिका ने Orca जैसे बड़े अंडरवॉटर ड्रोन पर काम किया है, जबकि जापान भी पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और नई सेंसर तकनीक पर काम कर रहा है. फिलहाल चीन के इस नए मदरशिप की वास्तविक क्षमता, इसकी गति, रेंज और भविष्य में इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियारों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है. लेकिन, इतना तय है कि चीन समुद्र के नीचे युद्ध की एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने में जुटा है, जिसमें एक बड़े जहाज से कई विशाल मानवरहित पनडुब्बियों को दूर समुद्र में भेजा जा सके.