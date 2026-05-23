चासनाला कोयला खदान हादसा, भारत

भारत के इतिहास का यह सबसे काला दिन था, जब धनबाद की चासनाला खदान में गैस धमाके के बाद बगल की बंद पड़ी खदान का 11 करोड़ गैलन पानी सक्रिय खदान में घुस गया. इस भीषण बाढ़ के कारण खदान में काम कर रहे 372 खनिकों की डूबने और मलबे की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी.