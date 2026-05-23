China Coal Mines Death World Deadliest 6 Coal Mine Disasters Know All Incident In Details 8423785
पहली बार नहीं है जब कोयले की खदान में बेकसूर लोगों की गई है जान... यहां देखिए खौफनाक हादसों की पूरी लिस्ट
World biggest coal mine accident: चीन के शांक्सी प्रांत की लिउशेन्यू कोयला खदान में शुक्रवार रात हुए एक भीषण गैस विस्फोट में अब तक कम से कम 82 मजदूरों की मौत हो चुकी है. इस हादसे ने हमें एक बार फिर खदानों के काले अतीत की याद दिला दी है. आइये जानते हैं कि दुनिया के उन 6 सबसे भीषण कोयला खदान हादसों के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला दिया था...