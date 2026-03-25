क्या बोले सैन्य विशेषज्ञ

PLA आर्मी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हुआ डैन और झांग ली के एक लेख में कहा गया है, यह साफ है कि यह मिसाइल मुख्य रूप से एक रक्षात्मक हथियार से बदलकर एक लंबी दूरी की प्रणाली बन रही है, जो पड़ोसी देशों में लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है. बता दें कि नवंबर में जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बयान के बाद तनाव काफी बढ़ गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ताइवान पर हमला होता है, तो जापान सैन्य कार्रवाई कर सकता है. इस बयान के बाद बीजिंग की ओर से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था. (photo credit reuters and AI, for representation only)