किस टेक्नीक पर चलेगी यह ट्रेन?

इलेक्ट्रोमैग्नेट (चुम्बकीय) ताकत ट्रेन को पटरियों के अलाइमेंट में बनाकर रखती है और तेजी से आगे की ओर धकेलती है. इस टेक्नोलॉजी का फायदा यह होता है कि पटरियों और पहियों का घर्षण नहीं होता, जिससे ट्रेन को ज्यादा रफ्तार पकड़ने में मदद मिलती है. इसके अलावा इसके लिए तैयार की जाने वाली खास तरह की ट्यूब या टनल तैयार की जा रही है. ट्रेन की स्पीड पर हवा के टकराव का भी असर पड़ता है. ऐसे में इस खास ट्यूब में हवा को खास पंप द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे ट्रेन कम दबाव के क्षेत्र में तेजी से रफ्तार पकड़ती है. (तस्वीर: Instagram)