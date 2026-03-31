तकनीक को समझें

हाइपरसोनिक फ्लाइट के पारंपरिक तरीकों में आम तौर पर दो अलग-अलग प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत होती है. Mach 3 से कम स्पीड के लिए एक टर्बाइन इंजन और ज्यादा स्पीड के लिए एक रैमजेट. कॉन्ट्रा-रोटरी रैमजेट का मकसद इन कमियों को दूर करना है, ताकि बिना मोड स्विचिंग के पूरी स्पीड रेंज में ऑपरेशन हो सके. मोड ट्रांजिशन के दौरान टेक्निकल चुनौतियां आती हैं, जिससे अस्थिरता हो सकती है, खासकर चढ़ाई या मुड़ने के दौरान. नया डिजाइन, उल्टी दिशाओं में घूमने वाले कंप्रेसर ब्लेड के दो सेट का इस्तेमाल करके पारंपरिक एयरो-इंजन से अलग बन जाता है.