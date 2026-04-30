समंदर में भी हो रही खोज

2025 में, शेल तेल के प्रमाणित भूवैज्ञानिक भंडार पांच प्रमुख बेसिनों और आठ तेल क्षेत्रों में फैले हुए पाए गए. गहरे समुद्र के क्षेत्र में, अत्यंत-गहरे पानी के गैस क्षेत्र 'डीप सी नंबर 1' को सफलतापूर्वक उत्पादन में लाया गया, जिससे चीन गहरे पानी में तेल और गैस की खोज और विकास के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया. इसके साथ ही 2025 में, चीन का कच्चा तेल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो 216 मिलियन टन था. प्राकृतिक गैस का उत्पादन 260 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक हो गया. (photo credit AI, for representation only)