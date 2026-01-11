बनाई बर्फ की दीवार

चाइनीज एकेडमी ऑफ़ इंजीनियरिंग के चेन शियांगशेंग के अनुसार, पानी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका उसे फ़्रीज़ करना है. चेन, जो आर्टिफिशियल ग्राउंड फ़्रीज़िंग पर इंजीनियरिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए ज़िम्मेदार थे, ने पहले ग्राउट, फिर फ़्रीज़ तरीका सुझाया. मजदूरों ने मिट्टी में ग्राउट डालने के लिए STM के अंदर से 363 पाइप ड्रिल किए. फिर उन्होंने फ़्रीज़िंग पाइप लगाए, जिससे कंस्ट्रक्शन जॉइंट को सुरक्षित करने के लिए माइनस 13 डिग्री के औसत तापमान वाली 3.9-मीटर मोटी जमी हुई मिट्टी की दीवार बनी. यह एक आइस बैरियर था. इस कामयाबी ने एक बड़े प्रोजेक्ट को बचा लिया जो वरना शायद खत्म हो जाता.