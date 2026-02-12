काफी हाईग्रेड है गोल्ड, पर ये बना कैसे

माइनर्स प्रति मीट्रिक टन 8 ग्राम सोने को एक मज़बूत ग्रेड मानते हैं. वहीं यह डिपॉजिट 138 ग्राम प्रति टन वाला बताया गया है. मोनाश यूनिवर्सिटी, CSIRO, और ऑस्ट्रेलियन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गनाइज़ेशन (ANSTO) के रिसर्चर्स का कहना है कि भूकंप ऐसे भंडार बनाने में भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने नेचर जियोसाइंस में रिसर्च पब्लिश की जिसमें बताया गया कि भूकंप के झटके और प्रेशर में बदलाव सोने को पॉकेट्स में जमा कर सकते हैं. (photo credit AI, for representation only)