क्यों भारत के लिए चिंता की बात?

शिन्हुआ के अनुसार, भूटान, भारत, म्यांमार और नेपाल जैसे कई देशों की सीमाओं से लगे और विशाल प्राकृतिक संसाधनों वाले तिब्बत में, नए सेंटर के ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर पेट्रोलिंग, पर्यावरण संरक्षण, ज़मीन की मैपिंग और दूर-दराज़ के इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए किया जाएगा. यह कदम पिछले साल सितंबर में नगारी प्रान्त (जिसे अली भी कहा जाता है) में चीन के पहले ज्यादा ऊंचाई वाले बिना क्रू वाले उपकरण टेस्ट बेस को शुरू करने के बाद उठाया गया है. नगारी, पश्चिमी तिब्बत में भारत की सीमा से लगा एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है. (photo credit, AI)