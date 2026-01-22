क्या पृथ्वी पर भी यह संभव है

जंगल की आग या आइस कोर जैसी कुदरती घटनाओं की वजह से धरती पर कुदरती तौर पर बनने वाले मल्टीलेयर्ड नैनोट्यूब पाए गए हैं, लेकिन इस बात पर लंबे समय से बहस चल रही थी कि क्या सिंगल-लेयर कार्बन नैनोट्यूब कुदरती तौर पर बन सकते हैं. लैब में इन्हें बनाने के लिए ठीक से कंट्रोल किए गए टेम्परेचर और कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन नैनो लेटर्स जर्नल में ऑनलाइन पब्लिश हुई चीनी टीम की फाइंडिंग्स ने इस बहस को खत्म कर दिया है. साथ ही नई खोज स्क्रीन से लेकर सेंसर और बैटरी तक, एडवांस्ड मटीरियल डेवलप करने के नए रास्ते खुल सकते हैं. (photo credit AI, for representation only)