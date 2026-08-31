बाढ़ में चीन का सेंसरशिप फॉर्मूला

नेपाल और चीन के तिब्बत बॉर्डर पर आई भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है. अब तक 919 लोगों की मौत हो चुकी है. 4200 लोग लापता हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आए जल प्रलय के बाद चीन उसे पॉलिसी पर काम कर रहा है, जो उसने 6 साल पहले कोरोना महामारी के दौरान अपनाई थी. कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में चीन पर नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आए आपदा से जुड़ी जानकारी और वीडियो को दबाने के आरोप लग रहे हैं. तिब्बत में आई तबाही के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, लेकिन कुछ ही समय बाद वे चीन के इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स से गायब होने लगे.वहीं,चीन की ओर से अगर कोई नेपाल बाढ़ से जुड़ी तस्वीरें या वीडियो शेयर कर रहा है, तो उस पर चीन की साइबर सिक्योरिटी टीम कार्रवाई कर रही है.इस मामले में चीन में सीधे जेल का प्रावधान है.