क्या है चीन का ग्रेट वेव प्रोग्राम?

चीन ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने के लिए 'जुलैंग' – या 'ग्रेट वेव' नाम का प्रोग्राम शुरू किया. इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी. 1986 तक, पहली JL-1 मिसाइलें देश की पहली परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों, 'टाइप 092' पर तैनात किए जाने के लिए तैयार थीं. लेकिन 1,770 किमी की सीमित ऑपरेशनल रेंज ने उनकी रणनीतिक पहुंच को सीमित कर दिया, जिससे दूसरी पीढ़ी की JL-2 का विकास हुआ, जिसने ऑपरेशनल रेंज को काफी बढ़ाकर 7,200 किमी कर दिया. लेकिन सुरक्षित चीनी जलक्षेत्र से दागे जाने पर भी यह मुख्य भूमि अमेरिका के बड़े हिस्से को रेंज से बाहर रखती थी. (photo credit, AI, for representation only)