चीन का सैटेलाइट नेटवर्क

चीन अब अंतरिक्ष के जरिए अपनी रणनीतिक पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन सेंट्रल एशिया की निगरानी के लिए 1,000 से ज्यादा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का नेटवर्क तैयार करने जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2026 के आखिर तक होगी. पहले फेज में 5 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे. चीन का कहना है कि इन सैटेलाइट का इस्तेमाल इमरजेंसी मैनेजमेंट, खेती, जल संसाधन और पर्यावरण की निगरानी के लिए किया जाएगा. वहीं, डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये सैटेलाइट्स चीन की बढ़ते जियो-पॉलिटिकल स्ट्रैटजी का अहम हिस्सा है. ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है.