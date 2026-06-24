क्या है 'साउथ-टू-नॉर्थ वॉटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट'?

लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक और उसकी सहायक नदी के बहाव की दिशा बदलना, और देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों से हज़ारों मील दूर पानी को प्यासे उत्तरी इलाकों तक पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है. इसका नाम है 'साउथ-टू-नॉर्थ वॉटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट'(SNWTP). इस विशाल सिस्टम में नहरें, पाइप, बांध, जलाशय और पंप शामिल हैं, जो मध्य और पूर्वी चीन से होते हुए दो रास्तों से भारी मात्रा में पानी पहुंचाते हैं. चीनी सरकार के अनुसार, जब से ये रूट चालू हुए हैं, तब से इन्होंने 21 क्यूबिक मील (88 क्यूबिक किलोमीटर) पानी 1,800 मील (2,900 किलोमीटर) से ज़्यादा दूरी तक पहुंचाया है.