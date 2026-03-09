चीन के पड़ोसी क्यों खरीद रहे ज्यादा विदेशी हथियार

इस इलाके के दूसरे देशों ने चीन के इरादों को लेकर डर के बीच विदेशों से हथियारों की खरीद बढ़ा दी है. एशिया और ओशिनिया के देशों ने 2021 और 2025 के बीच दुनिया के 31 परसेंट हथियार इंपोर्ट किए, जो 33 परसेंट के साथ यूरोप के बाद दूसरे नंबर पर है. एशिया और ओशिनिया के चार देश – भारत, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया – 2021-25 में दुनिया भर में 10 सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर में शामिल थे. वहीं ईस्ट एशिया में, जापान और ताइवान ने 2016-20 और 2021-25 के बीच हथियारों के इम्पोर्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की, जो क्रमशः 76 और 54 परसेंट बढ़ा है. बता दें कि जापान, ताइवान, भारत, पाकिस्तान और जापान सभी चीन के पड़ोसी हैं.