J-36 और J-50 की मौजूदगी ने बढ़ाई चिंता

इस बेस की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है, क्योंकि यहां चीन के दो कथित अगली पीढ़ी के फाइटर प्रोटोटाइप देखे जा चुके हैं. इनमें पहला है J-36, जिसे चीन के छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम से जोड़ा जाता है. इसके बाद एक अन्य बिना पूंछ वाला अगली पीढ़ी का एयरक्राफ्ट भी यहां देखा गया, जिसे रिपोर्टों में J-XDS या J-50 कहा गया है. इन विमानों की खासियत सिर्फ उनकी स्टील्थ डिजाइन नहीं है. छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भविष्य के युद्ध के लिए विकसित किया जा रहा है, जिसमें बेहतर सेंसर, नेटवर्किंग, लंबी दूरी की मारक क्षमता और मानवयुक्त-अमानवयुक्त सिस्टम के साथ काम करने जैसी क्षमताएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं.