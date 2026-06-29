चीन का कृत्रिम सूर्य प्रोजेक्ट

World Biggest Superconducting Magnet: चीन ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टिफिशियल सन (कृत्रिम सूर्य) प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी हासिल की है. वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट को बनाया और उसका सफलतापूर्वक टेस्ट किया. आइये जानते हैं कि इस मैग्नेट का क्या काम है और क्यों इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सोंग युंताओ ने कहा कि इस कॉइल को पूरा होने में छह साल लगे और इसमें दुनिया में अपनी तरह की सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज क्षमता है.