इन ऐप्स के बिना चीन में घूमना है मुश्किल

अगर आप भी जल्द ही चीन की ट्रिप करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. चीन में कदम रखने से पहले आपको अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से री-सेट या यूं कहें कि 'चीन-फ्रेंडली' बनाना होगा. दरअसल, चीन में The Great Firewall के कारण Google (Gmail, Maps, YouTube), WhatsApp, Facebook, Instagram, और X (Twitter) जैसे लोकप्रिय ऐप्स पूरी तरह से ब्लॉक हैं. वहां पहुंचते ही आपका फोन एक तरह से डब्बा बन सकता है. इस परेशानी से बचने के लिए, अपनी ट्रिप शुरू होने से पहले ही इन 5 जरूरी ऐप्स को अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लें. (Photo Credit- AI)