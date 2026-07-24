चीन ने बनाया 'सेंटॉर रोबोट

रोबोटिक्स की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन की कंपनी Run Robotics ने दुनिया का पहला 'सेंटॉर (Centaur) रोबोट' पेश किया है. यह कोई साधारण ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं है. ये आधा इंसान और आधा जानवर जैसा है. इसके निचले हिस्से में चार पहिए हैं, जबकि ऊपरी हिस्सा इंसानों जैसा है. यही वजह है कि इसे Centaur Robot कहा जा रहा है. कंपनी का दावा है कि यह रोबोट उन जगहों पर काम करेगा, जहां इंसानों के लिए जाना बेहद खतरनाक होता है. जैसे- आग, केमिकल फैक्ट्री, विस्फोट वाली जगहें या आपदा प्रभावित इलाके.