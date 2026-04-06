चीन में कब्रें महंगी, अपार्टमेंट सस्ते

चीन के कई शहरों में दिलचस्प बात यह है कि यहां की कई हाई राइज बिल्डिंगों में एक अपार्टमेंट की कीमत कब्रिस्तान में एक कब्र की कीमत से कहीं सस्ती पड़ रही है. ऐसे में शहर के लोगों ने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया. जहां वे अपने मृत परिजनों को क्रबिस्तान में जाकर नहीं दफना रहे हैं बल्कि उनके अस्थि कलश को इन सस्ते अपार्टमेंट में सहेज कर रख रहे हैं. वह यहां हर साल कब्रों की पूजा के रस्म के समय आते हैं और इन घरों में पूजा करके वापस अपने घरों को लौट जाते हैं. बीजिंग के चैंगपिंग तियानशोउ के कब्रिस्तान में एक शव को दफनाने में 10 हजार से 2 लाख युआन (भारतीय रुपयों में यह खर्च ₹1.35 लाख से ₹27 लाख के करीब) का खर्च आता है. यह 20 साल की लीज पर ही मिलते हैं. (तस्वीर: unsplash.com)