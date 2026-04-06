गुहई फांग के नाम से मशहूर हो रहा है चीन में अस्थि अपार्टमेंट का ट्रेंड
चीन में इस प्रथा का नाम 'गुहई फांग' यानी अस्थि अपार्टमेंट कहा जाता है. इन अपार्टमेंट में ये लोग छिंगमिंग (कब्रों को साफ करने का त्योहार) के मौके पर आते हैं. इस पारंपरिक त्योहार के मौके पर लोग अपने पूर्वजों की कब्रों की सफाई करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देकर चले जाते हैं. अब यह क्रियाक्लाप वे इन गुहई फांग घरों में करते हैं, जहां घरों में वे मोमबत्तियां, अगरबत्तियां, लाल लाइटें लगाते हैं और यहां रखें अस्थि कलश सजाते हैं. (तस्वीर: unsplash.com)