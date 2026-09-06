युद्ध के दौर में किया कठिन काम
कोटनीस का काम किसी सुरक्षित अस्पताल की चारदीवारी तक सीमित नहीं था. युद्ध के कठिन दौर में उन्हें ऐसे इलाकों में भी काम करना पड़ा, जहां घायल सैनिक बड़ी संख्या में पहुंचते थे और चिकित्सा संसाधन बेहद सीमित थे. भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत-चीन सांस्कृतिक संपर्कों के विश्वकोश के अनुसार, उन्होंने सर्जिकल उपकरणों के इस्तेमाल और चिकित्सा तकनीकों में भी योगदान दिया. उन्होंने स्थानीय चिकित्सा ज्ञान और जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल से जुड़े तरीकों को समझने तथा लोगों को प्रशिक्षित करने में भी भूमिका निभाई. उनके काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चीनी चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षण देना था, ताकि युद्ध के बीच इलाज की व्यवस्था आगे भी चलती रहे.