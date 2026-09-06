भारतीय डॉक्टर की कहानी

चीन के लोग जिस भारतीय शख्स को पूजते हैं उनका नाम द्वारकानाथ शांताराम कोटनीस है. उनका का जन्म 10 अक्टूबर 1910 को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुआ था. उन्होंने मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की पढ़ाई पूरी की और 1936 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. उस दौर में चीन, जापानी आक्रमण और युद्ध की भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा था. चीन की ओर से चिकित्सा सहायता की अपील के बाद भारत से डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम भेजने का फैसला हुआ. कोटनीस भी इस मिशन का हिस्सा बने. 1938 में वे चीन पहुंचे और वहां घायल सैनिकों तथा आम लोगों के इलाज में जुट गए. उनके लिए यह केवल नौकरी या विदेश यात्रा नहीं थी, बल्कि युद्ध के बीच इंसानों की जान बचाने का मिशन था. (Photo Credit: @Sputnik_India/X)