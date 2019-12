1 / 11

सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान की और फोटो सोशल मीडिया पर आ गई है. अपनी ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इरा की नई फोटो को भी काफी पसंद किया जा रहा है. अक्सर इरा अपने फोटोशूट में डिफरेंट गेटअप और पोज का इस्तेमाल करती हैं और इस फोटो में भी ऐसा ही है. इरा का नया स्टाइल लोगों को काफी पसंद आ रहा है. आज क्रिसमस है, और इस मौके पर इरा ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है. इस फोटो में इरा ने रेड एंड व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है जिसमें लिखा है MY DAY 400pm Wallow in self pity 410pm Stare into the abyss 500pm Solve world hunger tell no one 530pm JAZZERCIZE 630pm Dinner with me 700pm Wrestle with my selfloathing IM BOOKED. इसके साथ ही इरा ने नीचे ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं और साथ में पिंक कलर के बूट्स पहने हुए हैं. इस फोटो में इरा अजीब मुंह बनाते हुए नजर आ रही हैं. यह सभी फोटोज इंस्टाग्राम से ली गई हैं.