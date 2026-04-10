1750 से 1800 ईस्वी के बीच बनी सिगरेट बनाने की मशीन

सिगरेट बनाने की मशीन का आविष्कार 1750 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ. सिगरेट बनाने की पहली मशीन एक मिनट में लगभग 200 सिगरेट बनाती थी, जब कि आज की एक मशीन एक मिनट में 9000 सिगरेट बना देती है. कम उत्पादन लागत और सिगरेट के इस्तेमाल के एडवर्टाइमेंट ने तंबाकू कंपनियों के लिए इस दौरान सिगरेट के बाज़ार और इसकी बिक्री को मजबूत किया. (डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल पब्लिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर आधारित है. India.com स्मोकिंग या किसी भी तरह के नशे को प्रमोट नहीं करता है.)