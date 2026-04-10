क्रीमिया के युद्ध में शामिल थे कौन से देश?
क्रीमिया का युद्ध जुलाई 1853 से सितंबर 1855 तक चला था. ये युद्ध काला सागर के आसपास चला युद्ध था. इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सारडीनिया और तुर्की एक तरफ था. दूसरी ओर, अकेले रूस था. 'क्रीमिया की लड़ाई' को इतिहास के सबसे मूर्खतापूर्ण और अनिर्णायक युद्धों में गिना जाता है. इस युद्ध का कारण स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी. तुर्की (तुर्किये) ने रूस की कुस्तंतुनिया की ओर राज्यविस्तार कि नीति के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन बेहद खून खराबे के बाद भी इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला था.