सर्किल रेट तय कैसे होता है?

सरकार सर्किल रेट तय करने के लिए कई फैक्टर्स का विश्लेषण करती है. 1) किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत का सबसे बड़ा फैक्टर उसकी लोकेशन होती है. मेट्रो सिटी, बिजनेस हब या पॉश कॉलोनी में सर्किल रेट ज्यादा होता है, जबकि ग्रामीण या कम विकसित इलाकों में यह कम रहता है. 2) अगर किसी इलाके में अच्छी सड़कें, मेट्रो कनेक्टिविटी, स्कूल, अस्पताल और मॉल जैसी सुविधाएं हैं, तो वहां सर्किल रेट ज्यादा होगा. 3) सरकार समय-समय पर रियल एस्टेट बाजार के ट्रेंड को देखकर सर्किल रेट अपडेट करती है, जहां प्रॉपर्टी की मांग बढ़ती है, वहां सर्किल रेट भी बढ़ाया जाता है. 4) रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए अलग-अलग सर्किल रेट होते हैं. 5) किसी इलाके में जितनी ज्यादा मांग होगी, वहां सर्किल रेट भी उतना ही ऊंचा रखा जाएगा.