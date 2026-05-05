प्रॉपर्टी की कीमत कैसे तय होती है?
प्रॉपर्टी की असली कीमत दो चीजों पर निर्भर करती है—मार्केट रेट और सर्किल रेट. मार्केट रेट वह कीमत है, जिस पर खरीदार और विक्रेता आपसी सहमति से सौदा करते हैं, जबकि सर्किल रेट सरकार द्वारा तय न्यूनतम सीमा है. अगर किसी इलाके में सर्किल रेट ₹40,000 प्रति वर्ग मीटर है और बाजार में प्रॉपर्टी ₹60,000 प्रति वर्ग मीटर पर बिक रही है, तो रजिस्ट्रेशन ₹60,000 पर ही होगा. लेकिन, अगर बाजार भाव ₹35,000 है, तब भी रजिस्ट्री ₹40,000 के सर्किल रेट पर ही होगी. यानी प्रॉपर्टी की कीमत तय करने में सर्किल रेट एक बेसलाइन का काम करता है.