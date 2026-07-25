राजनीति में आने के सवाल पर क्या बोले दीपके
अभिजीत दीपके ने इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के पत्रकार सौरभ द्विवेदी से बातचीत में साफ कहा कि उनका राजनीति में आने का कभी इरादा नहीं था. उन्होंने बताया कि मौजूदा आंदोलन की वजह से उन्हें सार्वजनिक जिम्मेदारी मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह चुनावी राजनीति में उतरने वाले हैं. एक सवाल के जवाब में दीपके ने कहा कि उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी थी. भारत में जो काम कर रहे थे, उससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था. इसी वजह से वह अमेरिका गए ताकि बेहतर पढ़ाई कर सकें, अच्छी डिग्री हासिल करें और ज्यादा कमाई करके परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सकें.