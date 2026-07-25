आंदोलन खत्म होने के बाद सीजेपी का भविष्य

केंद्र सरकार के साथ सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है. सीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात की जानकारी दी. इसके साथ ही सभी प्रदर्शनकारियों से तुरंत जंतर-मंतर खाली करने और अपने घर जाने की अपील की गई है. इसी बीच सीजेपी से जुड़े प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके का इंडियन एक्सप्रेस हिंदी से साक्षात्कार का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें साक्षात्कार ले रहे पत्रकार ने उनके राजनीति में आने और सीजेपी के चुनाव लड़ने से जुड़े कुछ सवाल किए, जिसके उन्होंने जवाब भी दिए हैं.