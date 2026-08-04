कैसे करें तैयार?

इस पेस्ट को बनाने के लिए 8-10 लौंग ले लें, 1-2 छोटी चम्मच कॉफी पाउडर, 1 गिलास पानी और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 1 छोटी चम्मच बेसन या मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा शहद या दही, 2-3 बूंद गुलाबजल या एलोवेरा जेल ले लें. इसे बनाने के लिए तवे पर लौंग को धीमी आंच पर हल्का भून लें, भूनने के बाद ठंडा करके मोटा-मोटा कूट लें या पीस लें. अब एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें कूटी हुई लौंग डालें और 4-5 मिनट उबालें. अब कॉफी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट और उबालें. गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद छान लें, ये आपका बेसिक लौंग-कॉफी लिक्विड तैयार है.