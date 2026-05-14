खाना बनाने में भी होती है इस्तेमाल

कई बड़े होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट अब LPG की जगह CNG का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे धुआं कम निकलता है और खर्च भी कंट्रोल में रहता है. बड़े शहरों में कमर्शियल किचन में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.