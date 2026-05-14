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Last updated on - May 14, 2026 5:43 PM IST
By Tanuja Joshi
कई बड़े होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट अब LPG की जगह CNG का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे धुआं कम निकलता है और खर्च भी कंट्रोल में रहता है. बड़े शहरों में कमर्शियल किचन में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है.
कई छोटी और बड़ी फैक्ट्रियां मशीनें चलाने और हीट पैदा करने के लिए CNG का इस्तेमाल करती हैं. ये कोयले और डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाती है, इसलिए उद्योगों में इसे बेहतर विकल्प माना जाता है.
कुछ बिजली घरों में बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस और CNG का इस्तेमाल किया जाता है. इससे वातावरण में कम धुआं फैलता है और बिजली उत्पादन ज्यादा साफ तरीके से किया जा सकता है.
देश के कई शहरों में ऑटो, टैक्सी और सरकारी बसें CNG पर चलती हैं. इससे पेट्रोल और डीजल की तुलना में खर्च कम आता है और शहरों में प्रदूषण को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है.
बेकरी, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और कई छोटे उद्योग CNG का इस्तेमाल करते हैं. ये ईंधन सस्ता पड़ता है और मशीनों को लगातार चलाने में मदद करता है, जिससे उत्पादन लागत कम रहती है.
देशभर में CNG स्टेशन की संख्या लगातार बढ़ रही है. लोग इसे सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मान रहे हैं. कई राज्यों में अब गांवों और छोटे शहरों तक भी इसकी पहुंच बढ़ाई जा रही है.
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