क्यों है चीन आगे

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देश भी कोयले से धातु निकालने पर शोध कर रहे हैं. लेकिन, चीन की कोयला उत्पादन इकाइयों में पहले से ही धुलाई, रासायनिक प्रसंस्करण और बिजली उत्पादन की एकीकृत सुविधाएं मौजूद हैं, जो संसाधनों की पुनःप्राप्ति के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार प्रदान करती हैं. ऐसे में, कोयले से इन धातुओं को निकालना एक बेहद आशाजनक विकल्प साबित हो सकता है. उत्तरी चीन के 'इनर मंगोलिया' स्वायत्त क्षेत्र में भी कोयले के भीतर जर्मेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं. जनवरी में, निजी कोयला कंपनी Wintime Energy ने Shanxi की एक कोयला खदान में 7.84 मिलियन टन बॉक्साइट और 470 टन गैलियम का पता लगाया है.