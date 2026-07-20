कब शुरू हुआ CJP का प्रोटेस्ट?
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, CJP का प्रोटेस्ट सोमवर सुबह 8 बजे शुरू हुआ. 10 बजे प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर मार्च किया. इस दौरान प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से संसद मार्ग, जनपथ चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंच गए. उन्होंने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाबलों ने मेन गेट बंद कर दिया था. पुलिस ने भीड़ को पीछे करने के लिए लाठीचार्ज किया. रिपोर्ट के मुताबिक, लाठीचार्ज से आक्रोशित भीड़ ने सुरक्षाबलों और पुलिस की तरफ पत्थर फेंके. इस दौरान 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. फिर पुलिस ने प्रदर्शकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े.