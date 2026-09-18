नारियल तेल और विटामिन ई कैसे काम करते हैं?

हम में से कई लोग सालों से नारियल तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यहां तक इसका उपयोग दादी-नानी भी करती थीं. इसमें मौजूद फैटी एसिड बालों की गहराई तक पहुंचकर प्रोटीन की कमी को कम करने में मदद करते हैं. इससे बाल कम टूटते हैं, मुलायम रहते हैं और नमी बनी रहती है, ये स्कैल्प को भी हाइड्रेट रखता है, वहीं विटामिन ई की बात करें तो ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स से बालों और स्कैल्प की रक्षा करने में मदद कर सकता है. कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि विटामिन स्कैल्प पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम कर सकता है.