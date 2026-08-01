कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ सस्ता

सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बड़ी कमी की है. नई दरों के अनुसार दिल्ली में सिलेंडर 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता हो गया है. यह फैसला सीधे उन कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है जो रोजाना बड़ी मात्रा में गैस का इस्तेमाल करते हैं. होटल, रेस्तरां, ढाबे, कैंटीन, मिठाई की दुकानें और कैटरिंग कारोबार लंबे समय से बढ़ती गैस कीमतों से परेशान थे. अब कीमत घटने से उनके खर्च में कमी आएगी. कारोबारियों को उम्मीद है कि इससे उनके मुनाफे पर दबाव कुछ कम होगा. नई कीमतें तुरंत लागू कर दी गई हैं, इसलिए नए सिलेंडर खरीदने वालों को इसका सीधा फायदा मिलेगा. हालांकि यह राहत सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर तक सीमित है और घरेलू गैस उपभोक्ताओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.