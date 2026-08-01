होटल और रेस्तरां कारोबार को कितना फायदा
कमर्शियल LPG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, ढाबे, फूड स्टॉल, बेकरी और कैटरिंग सेवाओं में होता है. इन कारोबारों में हर महीने कई सिलेंडर खर्च होते हैं. ऐसे में प्रति सिलेंडर 200 रुपये से ज्यादा की कमी का असर सीधे उनके मासिक खर्च पर पड़ेगा. इससे छोटे कारोबारियों को भी राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है. कुछ व्यापारी मानते हैं कि अगर गैस की कीमत लंबे समय तक कम रहती है तो वे अपने कारोबार को और बेहतर तरीके से चला सकेंगे. हालांकि यह जरूरी नहीं कि गैस सस्ती होने से खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी तुरंत कम हो जाएं, क्योंकि कारोबार की लागत कई दूसरे खर्चों पर भी निर्भर करती है.