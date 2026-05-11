सैटेलाइट क्या होता है?
सैटेलाइट ऐसी चीज होती है, जो किसी ग्रह या खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाती है. चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक नैचुरल सैटेलाइट है. कई ग्रहों के 2 से ज्यादा चंद्रमा भी होते हैं. इसके अलावा इंसानों के बनाए गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं. इन्हें रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा जाता है. ये सैटेलाइट संचार, इंटरनेट, टीवी प्रसारण, मौसम की जानकारी, GPS नेविगेशन, सैन्य निगरानी और वैज्ञानिक रिसर्च जैसे काम करते हैं. आज मोबाइल फोन से लेकर लाइव टीवी और गूगल मैप तक, बहुत सी सेवाएं सैटेलाइट पर निर्भर हैं.