अंतरिक्ष में कितने सैटेलाइट हैं?

NASA और European Space Agency के आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल पृथ्वी की कक्षा में 11 हजार से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट मौजूद हैं. अगर बंद हो चुके सैटेलाइट, टूटे हुए हिस्से और स्पेस के मलबे को भी जोड़ दिया जाए, तो अंतरिक्ष में करोड़ों छोटे-बड़े टुकड़े तैर रहे हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक, 10 सेंटीमीटर से बड़े करीब 40 हजार ऑब्जेक्ट्स लगातार पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं. इसके अलावा कुछ साल में SpaceX जैसी कंपनियों ने हजारों इंटरनेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं. इससे लो-अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा काफी भीड़भाड़ वाली हो गई है.