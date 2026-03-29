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Congress List For Bengal Elections List Of 284 Candidates Released Adhir Ranjan Chowdhury From Baharampur

बंगाल चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव! 284 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इस सीट से अधीर रंजन चौधरी को उतारा

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अधीर रंजन चौधरी समेत कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है.

Bengal Elections 2026 Congress List: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. इस बीच कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने सभी 284 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है. कांग्रेस की इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं. पार्टी ने वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) को बहारामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है. अधीर रंजन चौधरी लंबे समय से बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और पार्टी को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं.

इसके अलावा, कांग्रेस ने भवानीपुर सीट से प्रदीप प्रसाद को टिकट दिया है. यह वही सीट है जहां से ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने पिछला चुनाव जीता था. ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने की संभावना है. पार्टी ने पूर्व सांसद मौसम नूर (Mausam Noor) को मालतीपुर से मैदान में उतारा है. इन नामों से साफ है कि कांग्रेस इस बार मजबूत चेहरों के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है.

बिना गठबंधन चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

इस बार कांग्रेस ने किसी गठबंधन के बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया है. पिछले चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी. 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी खाता भी नहीं खोल पाए थे. राज्य में इस बार सीधा मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है. हालांकि, कांग्रेस की ये नई रणनीति चुनावी समीकरण बदल सकती है.

बंगाल में कितने चरणों में होगा मतदान?

पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों में होगा. पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 4 मई को वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला जोखिम भरा जरूर है, लेकिन इससे पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है. अगर पार्टी को कुछ सीटों पर भी सफलता मिलती है, तो यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपनी रणनीति से मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी या फिर मुकाबला एक बार फिर टीएमसी और बीजेपी के बीच ही सिमट कर रह जाएगा. आने वाले दिनों में चुनावी रैलियां, बयानबाजी और रणनीतियां इस तस्वीर को और साफ करेंगी. कुल मिलाकर, कांग्रेस की 284 उम्मीदवारों की सूची ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है.

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