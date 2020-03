1 / 10

बॉलीवुड फिल्मों से लेकर वेब सीरीजमें काम कर चुकीं एक्ट्रेस चेतना पांडे CHETNA PANDE को हर कोई जानता है. वह टीवी सीरियल्स और कई म्युजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं. चेतना पांडे अपनी हॉटनेस के चलते अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली चेतना ने हाल ही में एक फोटो शेयर की है. यह एक कोलाज फोटो है. इस फोटो में चेतना ने अपने बाालों को कर्ल किया हुआ है. फोटो के साथ चेतना ने कैप्शन में लिखा Be strong now because things will get better. It might be stormy now, but it can’t rain Forever मजबूत बनें, क्योंकि चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी. अभी भले ही तूफानी है लेकिन बारिश हमेशा के लिए नहीं होगी चेतना ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और इनमें उन्हें काफी कामयाबी भी हासिल हुई. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ रुख किया और फिल्म आई डोंट लव यू से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. चेतना पाण्डे दिलवाले, मुन्ना माइकल, जाने क्यों दे यारों और तमिल फिल्म नीयम नानुम जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है.