ओरायन की तलवार में छिपा है यह रहस्य
The Earth.com की रिपोर्ट के मुताबिक,रात के आसमान में दिखाई देने वाला Orion Nebula एस्ट्रोनॉमी की सबसे प्रसिद्ध वस्तुओं में से एक है. यह ओरायन तारामंडल के उस हिस्से में स्थित है, जिसे आमतौर पर 'ओरायन की तलवार' कहा जाता है.वैज्ञानिकों के मुताबिक, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जिस क्षेत्र की तस्वीर ली है, वह गैस और धूल के विशाल बादलों से भरा हुआ है. यही वे कच्चे तत्व हैं जिनसे भविष्य में नए तारे और ग्रह बनते हैं. सामान्य दूरबीनों के लिए इस क्षेत्र को देखना मुश्किल होता है,लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की इन्फ्रारेड तकनीक इन धूल भरे पर्दों के आर-पार देखने में सक्षम है.