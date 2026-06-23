JWST कब लॉन्च हुआ?

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) को मानव इतिहास की सबसे हाइटेक और शक्तिशाली स्पेस ऑब्जर्वेटरी मानी जाती है. इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA, European Space Agency और Canadian Space Agency ने मिलकर विकसित किया है. इसका नाम NASA के पूर्व प्रशासक James E. Webb के सम्मान में रखा गया है. जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था. इसे फ्रेंच गयाना से Ariane 5 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया. करीब एक महीने की यात्रा के बाद यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज-2 (L2) प्वॉइंट पर पहुंचा, जहां से यह ब्रह्मांड की स्टडी कर रहा है. इस टेलीस्कोप की सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल 6.5 मीटर चौड़ा गोल्ड-प्लेटेड आईना है. यह आईना हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में कहीं ज्यादा प्रकाश एकत्र कर सकता है.