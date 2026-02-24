कितना है वजन और क्यों बढ़ रहा

ब्लैक होल का वजन 440 मिलियन सोलर मास के बराबर है. यानी 44 करोड़ सूर्य के बराबर. एस्ट्रोनॉमर्स ने हाई-टेक टेलिस्कोप का इस्तेमाल करके यह शोध किया है. रिसर्चर्स का कहना है कि ब्लैक होल शायद किसी तारे या गैस के गुच्छे से 'टकरा' गया होगा, जिससे उसे इस जबरदस्त ग्रोथ के लिए काफी एनर्जी मिली. जापान में वासेदा यूनिवर्सिटी और तोहोकू यूनिवर्सिटी की टीम ने ब्लैक होल को एनालाइज करने के लिए सुबारू टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया है. रिसर्चर्स, ने अपनी फाइंडिंग्स द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश कीं. (photo credit AI, for representation only)