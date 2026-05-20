चांदनी चौक ( दिल्ली)

महिलाएं किसी भी जगह में साड़ी पहनने का एक मौका नहीं छोड़ती है. दिल्ली का चांदनी चौक किफायती कपड़ों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, यहां पर आपको मात्र 150 रुपए में बेस्ट कॉटन की साड़ियां आसानी से मिल जाएगी. कॉटन से लेकर डिजाइनर साड़ी भी आपको यहां पर मिलेगी.